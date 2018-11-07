Sarıgöl'ün Baharlar Mahallesine yeni düğün salonu

Sarıgöl Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Baharlar Mahallesine yeni düğün salonu kazandırılacak. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Polat ile birlikte Baharlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Karabaş'ı ziyaret ederek yeni yapılacak olan düğün salonu yeri için incelemelerde bulundu. Düğün salonunun en kısa sürede hizmete kazandırılacağını söyleyen Başkan Selçuk, "Baharlar Mahallemizde hazineden belediyeye düğün salonu yapmak için tahsis olan alanı incelemede bulunduk. En kısa zamanda düğün salonu yapılacak ve mahalle halkımız daha rahat ortamda düğünlerini, mevlitlerini, sünnet merasimlerini yapma imkanı bulacak" dedi.