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04 Haziran 2018 20:19

Sarıgöl’ün ’Muhtar Anası’ kalbine yenik düştü

Sarıgöl ilk kadın muhtarı kalbine yenik düştü.

Sarıgöl’ün ’Muhtar Anası’ kalbine yenik düştü

04 Haziran 2018 20:19

Manisa’da tedavi gördüğü hatanede hayatını kaybeden ’Muhtar Ana’ olarak anılan Alime Kocabıyık’ın vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.


30 Mart 2014 seçimlerinde 383 oy alarak Çavuşlar Mahallesi Muhtarlığına seçilen Sarıgöl’ün tek kadın muhtarı Alime Kocabıyık’ın (70), ölümü ilçede üzüntüye neden oldu.


Çavuşlar Mahallesi’ne muhtar olduktan sonra mahallenin tüm sorunlarına çözüm getirmek için çalışan Alime Kocabıyık için Çavuşlar Mahallesinde cenaze töreni düzenledi. Törene Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl CHP İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, mahalleliler ve sevenleri katıldı.


Kocabıyık, Çavuşlar Mahallesi Camisinde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri tarafından gözyaşları arasında mahalle mezarlığındaki aile mezarlığında toprağa verildi.


Alime Kocabıyık’a, Çanakkale Zaferi’nin 100. yıl dönümünde Çanakkale’de şehit düşen dedesi Derviş Hasan adına Genel Kurmay Başkanlığı tarafından övünç madalyası verilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlar toplantısına da katılmıştı.


Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintaş, "Acımız çok büyük, bizlerin anasıydı. Mahallesi için çok çalışırdı. İlçemizin ilk kadın muhtarımızdı. Gerçekten çok yürekli biriydi. Ruhu şad olsun. Çok arayacağız’’ dedi.




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