Sarıgöl’ün sokaklarına kilit parke taşı

Manisa genelinde yolların daha sağlıklı hizmet vermesi için çalışmalarını sürdüren Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan, “Kilit parke taşı döşeme çalışmaları Yukarı Güneydamlar ve Baharlar Mahallelerinde başladı. Vatandaşlarımızın yol sorunu çekmemeleri açısından başlatılan çalışmalar devam ediyor. Sarıgöl’de sokaklar artık modern bir görünüme kavuşuyor” diye konuştu. Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar mahallelerine olan hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler.