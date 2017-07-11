Sarıgöl’ün trafik levhaları yenilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte sürüş konforunu sağlamak amacıyla Sarıgöl ilçesine bağlı mahallelerde trafik levhalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Sarıgöl ilçesine bağlı mahallelerdeki trafik yönlendirme levhaları yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, yaya ve sürücülerin güvenliği için yoğun gerekli çalışmaları yerine getirdiğini belirten Daire Başkanı Mümin Deniz, trafik levhalarının eksikliğinden kaynaklanan kazalara sebebiyet vermemek için trafik levhalarının yenilendiğini söyledi. Deniz, ulaşımda konforun ve güvenliğin arttırılması için Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.