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11 Temmuz 2017 10:24

Sarıgöl’ün trafik levhaları yenilendi

Trafikte sürüş güvenliği için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinde bulunan mahallelerin yönlendirme levhalarını yeniledi.

Sarıgöl’ün trafik levhaları yenilendi

11 Temmuz 2017 10:24


Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte sürüş konforunu sağlamak amacıyla Sarıgöl ilçesine bağlı mahallelerde trafik levhalarına yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında Sarıgöl ilçesine bağlı mahallelerdeki trafik yönlendirme levhaları yenilendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, yaya ve sürücülerin güvenliği için yoğun gerekli çalışmaları yerine getirdiğini belirten Daire Başkanı Mümin Deniz, trafik levhalarının eksikliğinden kaynaklanan kazalara sebebiyet vermemek için trafik levhalarının yenilendiğini söyledi. Deniz, ulaşımda konforun ve güvenliğin arttırılması için Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarına devam edeceğini belirtti.




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