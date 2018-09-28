Sarıgöl'ün üzümleri koruma altında

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık üzüm bağları sıcaklara ve soğuklara karşı koruma altına alınırken beyaz kanaviçe örtüler sayesinde hasat, Kasım ayının sonuna kadar devam edecek.

Bu yıl üzüm bağlarında koruma amaçlı kullanılan örtülerin Haziran ayının ortalarında serilmeye başlandığını belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bu yıl Haziran ayında sıcaklar erken başladı. Bağlarımızı bir ay önceden örtmek zorunda kaldık. Biz üzüm bağlarımızı doğa olaylarından korumak için örtü altına almaktayız. Bağların üzerlerine örtülen beyaz kanaviçelerin ömrü 2 ve 4 yıllıktır" dedi.

Sarıgöl ve çevresinde 130 bin dekarlık alanda Sultaniye üzümü ve diğer sofralık çekirdekli üzümlerin de bulunduğunu kaydeden Ülgen, "Bağlarımızın yüzde 85'i örtü altında. Koruma altında bırakılan üzüm bağlarımızda kesim çalışmaları Kasım ayına kadar devam edecek. Böylece vatandaşın sofrasına Kasım ayına kadar taze yaş üzüm girmiş olacak" diye konuştu.