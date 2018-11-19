Sarıgöl'ün yeni tuhafiye pazarı hizmete girdi

Sarıgöl'de yıllardır Cumhuriyet Mahallesinde sekiz sokakta açılan tuhafiye pazarındaki esnaf, Sarıgöl Belediyesi tarafından yapılan Zübeyde Hanım Kapalı Tuhafiye pazarına taşındı. Pazarın açılış töreninde konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Tuhafiyeci esnafımız yıllardır Cumhuriyet Mahallesindeki sekiz ara sokakta tezgah açarak satış yapmaktaydı. Bu arada esnafımız ve Sarıgöllüler büyük sıkıntı çekiyordu. Sarıgöl Belediyesi olarak yeni yaptığımız kapalı Pazar yerimizin adını da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın meclis kararı ile verdik" dedi.

4 bin 200 metrekarelik alan üzerine kurulan Zübeyde Hanım Kapalı Tuhafiye Pazarının kapalı bölümünde 107 esnaf, açık alanda 28 esnaf tezgah açabilecek.