Sarıkamış şehitleri anısına Spil’e yürüdüler

Manisa’da 11 STK, Sarıkamış şehitleri için bir araya geldi. Manisa Cumhuriyet Meydanı’ndaki Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı önünde toplanan grup burada dev Türk bayrağı açarak, önce saygı duruşunda bulundu ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını yapan Sarıkamış Şehitleri Yaşatma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Demir, "Biz 103 yıl önce dedelerimizin o gün yaşadığı şartları bir nebze bugün burada yaşamak amacıyla bir çok sivil toplum kuruluşuyla beraber bu yürüyüşü başlatıp Spil Dağı’na kadar yürümeyi hedefliyoruz. Bu acıları bir nebze olsun hissettirmeyi hedefliyoruz. Şehitlerimiz o gün nasıl bir acıyla hayatları son bulmuşsa biz millet olarak 103 sonra bu acıları anlamak için böyle bir yürüyüş düzenledik. Ortalama AKUT ekipleriyle beraber 3 saatlik bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bugün Spil’e kar yağması bizim için muhteşem oldu. O gün dereceler eksi 42 dereceyi gösteriyordu. Bugün dereceler eksi 6’yı gösteriyor. 90 bin şehit o dağlarda bu vatanı korumak için şehadete yürüdüyse biz sadece eksi 6 dereceyle yürüyeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının ardından grup "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Manisa Spil Dağı Milli Parkı zirvesine doğru yürüyüşe geçti.