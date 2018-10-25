Sarıkız Meydanı yenilendi

Alaşehir'in en önemli noktalarından olan Sarıkız Meydanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde yenilenerek daha modern ve estetik görünümüme kavuşturuldu. Peyzaj uygulaması ve ışıklı havuz sistemiyle meydan, ilçe sakinlerinin büyük beğenisini topladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi iş birliğinde, Sarıkız Meydanı'nda başlatılan düzenleme ve peyzaj uygulaması tamamlandı. Çalışmalar kapsamında meydanda yapılan zemin onarımın ardından peyzaj uygulaması yapıldı. Lavanta, taflan, sarı kantaron gibi çeşitli çiçeklerle süslenen ve Sarıkız heykelinin yer aldığı meydan, ışıklı havuz sistemiyle vatandaşlara görsel şölen sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yenilenen görüntüsüyle daha estetik ve güzel görünüme kavuşan Sarıkız Meydanı'nın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ise, çalışmaların vatandaşlar tarafından beğenilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, emek verenlere teşekkür etti.