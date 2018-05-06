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06 Mayıs 2018 14:15

Sarma’nın ova yolları düzenlendi

Yunusemre Belediyesi, Sarma Mahallesi’nde yol çalışması yaptı.

Sarma’nın ova yolları düzenlendi

06 Mayıs 2018 14:15

Yolları düzenlenen üreticiler, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.


Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sarma Mahallesi’nde yol çalışması yaptı. 15 kilometrelik yol yapım çalışmasıyla üreticiler tarla ve bahçelerine daha rahat ulaşma imkanı buldu. Çalışmadan dolayı Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür eden Sarma Muhtarı İbrahim Karabiber, “Mahallemize yapılan hizmet çok güzel. 5 asırlık kuruluşu olan mahallemiz ova yollarında iş makinesi görememişti. Ama Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, göreve geldiği ilk günden beri, mahallemize birçok hizmet kazandırdı. Belediye Başkanımıza hayata geçirdiği güzel hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” derken, Sarma mahalle sakinlerinden İbrahim Günnü ve Fahrettin Yeşil de çalışmalarla tarlalarına rahatlıkla ulaşabildiklerini belirterek çalışmada emeği olan herkese teşekkür etti.




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