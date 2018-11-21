Saruhanlı Belediyesi 230 personel ve 105 araçla hizmet veriyor

Saruhanlı Belediyesi 8'i ilçe merkezinde 42'si merkez dışında olmak üzere 890 kilometre alana yayılmış 50 mahalleye ve 54 bin 260 nüfusa kesintisiz hizmet verebilmek için 230 personel ve 105 araçla hizmet veriyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, 2014 - 2019 dönemini kapsayan 5 yıllık görev süresi içinde personeliyle birlikte Saruhanlı için dev projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Son 5 yıl içinde hayata geçirdikleri yatırımlar ile Saruhanlı ve mahallelerinin adeta çehresini değiştirdiklerini dile getiren Başkan Yaralı, 7'den 70'e her kesime hitap eden yatırımlarıyla belediye bütçesini en iyi ve en doğru şekilde yönetmeye çalıştıklarını kaydetti.

Önceki dönemlerde İlçe merkezine sosyal tesisler, kültür merkezleri, otel ve spor sahaları kazandırdıklarını ifade eden Başkan Yaralı, bu dönemde ise bin 500 öğrenci kapasiteli Yüksekokul, Kapalı Spor Salonu, Taziye evi ve Pazaryeri gibi dev yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir yasasının yürürlüğe girmesiyle köy ve beldelerden mahalleye dönüşüp belediyeden hizmet almaya başlayan yerleşim yerlerine de büyük önem verdiklerini anlatan Başkan Yaralı, bu mahalleleri yatırımlarla donatarak yöre halkının hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Son yıllarda ilçemiz genelinde 7 adet sosyal ve sportif aktivite merkezi, 13 halı saha, 6 düğün salonu, 5 yazlık düğün bahçesi, 11 mahallede meydan düzenlemesi, 12 mahallenin cami bahçesi ve çevresinde peyzaj çalışmaları, 7 mahallede çok amaçlı olarak kullanılabilecek kapalı pazaryeri, 5 mahallede kantar, 11 mahallede tarımsal ilaçlama makinesi dolum tesisi inşa ettik. Çok sayıda araç, iş makinesi satın aldık. Sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdik. Kısacası her kesime hitap eden yatırımlar ile halkımızın gönlünü kazanmaya gayret ettik."

Saruhanlı için büyük hedefleri daha olduğunu ifade eden Başkan Yaralı, önümüzdeki dönem temel ihtiyaçları karşılanmış bir Saruhanlı'yı inşa etmenin gayreti içinde olacağını söyledi.