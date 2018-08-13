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13 Ağustos 2018 13:14

Saruhanlı Belediyesi, 3 mahalleyi daha Çanakkale’ye götürdü

Saruhanlı Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Gökçeköy, Aydınlar ve Şatırlar mahallelerini de Çanakkale’ye geziye götürdü.

Saruhanlı Belediyesi, 3 mahalleyi daha Çanakkale’ye götürdü

13 Ağustos 2018 13:14


Çanakkale ruhunu canlı tutmak için harekete geçen Saruhanlı Belediyesi, Çanakkale’ye geziler düzenleyip, vatandaşların şanlı tarihimizin yazıldığı toprakları yakından görmesine imkan sağlıyor. Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’nın talimatı ile organize edilen gezi kapsamında Çanakkale’ye giden Gökçeköy, Aydınlar ve Şatırlar halkı tarihi yarım adayı gezerek, duygu dolu anlar yaşadı. Başkan Yaralı, tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale’de ecdadımızın insanlık tarihinin en şanlı destanlarından birini yazdığını belirterek, “Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti’nin önsüzüdür. Vatanımızın neredeyse her ailesinden, her köyünden bir yiğidinin şehit düştüğü cennet bahçesidir. Bütün milletimizin yüreğinin bir parçası bu şehirdedir. Çanakkale bizim manevi başkentimizdir. 250 bin şehidimizin, sayısız gazilerimizin ve ecdadımızın vatan ve Allah sevgisine karşılık olarak Cenâb-ı Allah’ın milletimize bahşettiği Çanakkale ruhu milletimizin ve bütün mazlum milletlerin manevi dinamiği olmuştur”


Çanakkale Zaferinin, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu bir destan olduğunu belirten Yaralı, “Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Aziz Mehmetçiklerimize aittir” dedi.


Saruhanlı Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda da Azimli, Nuriye, Çınaroba ve Paşaköy mahallesini Çanakkale’ye götürmüştü.




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