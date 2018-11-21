Saruhanlı Belediyesi 5 mahalleye kantar kurdu

Saruhanlı Belediyesi tarafından tarımsal üretimin yoğunlukta olduğu ilçede ihtiyaç duyulan mahallelere kantar kurdu. Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, ilçe genelinde ihracata dayalı tarımsal üretimin yoğunlukta olduğunu, bu nedenle çeşitli mahallelerde kantar ihtiyacı bulunduğunu kaydetti. Oluşan ihtiyacı karşılamak için son 3 yıl içinde ilçe merkezinde sanayi sitesine, bunun dışında Mütevelli, Paşaköy, Kayışlar ve Çullugörece mahallelerinde 60 tonluk kantar kurduklarını ifade eden Yaralı, "Arazisinden ürününü hasat eden çiftçimiz, ürünü tüccara teslim etmeden önce Belediyemizin kantarında tartıp, ne kadar ürün sattığını veya satacağını bilebiliyor. İlçemizde üzüm, zeytin, mısır, domates ve biber üretimi yoğun olarak yapılıyor. Bizlerde çiftçi ve üreticilerimize destek olmak adına böyle bir hizmeti ortaya koyduk" dedi.