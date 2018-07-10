Saruhanlı Belediyesi arazi yollarını düzenliyor

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, yaptığı açıklamada, üreticiler için büyük önem taşıyan arazi yollarının düzenlemesini sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl ki üretim sezonunda üreticilere bereketli mahsuller dileyen Başkan Yaralı şunları kaydetti:

“Saruhanlı 54 bin nüfusu olan büyük bir ilçe, bunun 36 bini köy ve belde vasfından mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde, 18 bini de merkezde yaşıyor. Ekonomisi tarıma dayalı olan Saruhanlı’da çiftçi ve üretici kardeşlerimizin arazilerine daha rahat ulaşım sağlamaları için 3 yıl önce satın aldığımız greyder ile arazi yollarını düzenliyoruz."

Başkan Yaralı, şu an Halitpaşa Mahallesinde devam eden ve diğer mahallelerde de sürecek olan yol ıslah çalışmalarının üreticiler için hayırlı olmasını diledi.