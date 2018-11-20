Saruhanlı Belediyesi ilçeye aile sağlığı merkezi kazandırdı

Saruhanlı Belediyesi, Alibeyli mahallesinde bir süredir atıl halde bulunan 70 yıllık taş binanın bakım ve onarımını tamamladı. Bina önümüzdeki günlerde Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanıma sunulacak. Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, 1948 yılında inşa edilen ve uzun yıllar Tarım Kredi Kooperatifi binası olarak kullanılan taş binayı atıl kaldığı durumdan kurtardıklarını belirtti. Bahçesinde peyzaj düzenlemesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Yaralı, "Bir süredir atıl halde bulunan binamızın bakım ve onarımını tamamladık. Binanın orijinal halini koruyup aslına uygun olarak fiziksel rehabilitasyonunu gerçekleştirdik. Alibeylili vatandaşlarımız da bu durumdan son derece memnun oldu. Önümüzdeki günlerde, Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere binamızın kullanımını İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne vereceğiz" dedi.

Başkan Yaralı, yeniden kullanıma açtıkları binanın Alibeylili vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.