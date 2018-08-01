Saruhanlı Belediyesi yollarını tek seferde asfaltlayacak

Yeni alınan araç sayesinde hem maliyetten hem de zamandan tasarruf edilecek.

Saruhanlı Belediyesi yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek satın aldığı kombine sathi kaplama aracı ile arazi ve mahalle yollarında asfalt kaplamaya başladı. 800 bin liraya kombine sathi kaplama aracı, 329 bin liraya büyük silindir, ve 350 bin liraya kamyon olmak üzere yaklaşık 1 buçuk milyon liralık yatırımla Avrupa Birliği standartlarındaki sistem hayata geçirildi. Bugüne kadar iki aracın yaptığı işi tek başına üstlenen araçta, sathi kaplama için gerekli olan bitüm ve mıcır bir arada bulunuyor. aynı anda hem zift hem de mıcır seriyor. Peşinden gelen silindirler ise kaplamayı sıkıştırıyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı düzenlenen programla Manisa’nın diğer ilçe belediye başkanlarına aracı tanıtarak kullanılması tavsiyesinde bulundu. Programda konuşan Başkan Yaralı, "Bu yıl yeni bir sistem satın aldık. Bu çok kolay uygulanabilir bir sistem. Maliyet açısından baktığımızdan da sıcak asfalt var, sathi kaplama dediğimiz bir sistem var bir de bu da emisyon sistemli bir sathi kaplama sistemi. Asıl temel fark maliyet. Maliyet anlamında da bunun birim alanda asfalt atmak 10 kat daha maliyetli. Biz bugün 10 kilometre yolu tamamlamak üzereyiz. 250 bin lira gibi bir maliyet harcıyoruz. Sıcak asfalt kaplaması yapsaydık yaklaşık 2,5 milyon lira olacaktı. Ülkemizin kaynaklarını çok iyi şekilde kullanması gerekiyor. Elindeki bütçesini çok iyi kullanması gerekiyor. Onun için de bu arayışların içerisindeyiz. Hem vatandaşımıza hizmet götüreceğiz hem de ekonomik olacağız. Uyguladığımız hizmetin de etkin ve verimli olması gerekiyor. Bu bir yıl sonra bozulacaksa tabi ki uygulamayacağız. Bu sistemi ciddi anlamda araştırdık ve Saruhanlı halkımızla birleştirdik" dedi.

Aracı tedarik eden Okur Makine Firma Sahibi Ömer Okur ise makine hakkında bilgi vererek, "Bu aracımız bizim kaliteyi yakalamamız için sezon başında atmış olduğumuz uygulamayı sezon sonunda yakalamamız gerekiyor. Makinemiz bilgisayar tarafından verilen değerlere göre çalışır. Şoför aynı zamanda operatörüdür bunun. Aynı anda hem bağlayıcı olan bütün emisyonunu hem de agregayı aynı anda bilgisayara bağlı olarak sadece kontrol ederek kullanır. Basit ve çağdaş bir makine. Normalde üniversal sistemde 7-8 kişi yaparsınız. Burada zamanlama çok önemli. Bağlayıcı yere düşer düşmez agrega üzerine nüfuz etmesi gerekiyor. Ardından da silindiraj yapıldıktan sonra yarım saat içerisinde trafiğe açılıp hizmete sunulabilir. Avrupa’da bu sistem kullanılıyor. Türkiye’de de yakında bu sisteme geçecek" diye konuştu.

Tanıtım programına Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Köprübaşı Belediye Başkanı Zafer Mergen, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, Demirci Belediye Başkanvekili Mustafa Ünlü, meclis üyeleri, fen işleri müdürleri ve vatandaşlar katıldı.