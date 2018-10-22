Saruhanlı Belediyesi 'Zeytin Hasat Şenliği' düzenlendi

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçenin başlıca gelir kaynağı ürünlerden olan zeytinin, tanıtımı ve önemine dikkat çekmek amacıyla Büyükbelen Mahallesinde "Zeytin Hasat Şenliği" düzenlendi.

Büyükbelen Düğün salonunda düzenlenen programa Saruhanlı Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Tarım ve Orman Manisa İl Müdürü Metin Öztürk, ilçe protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Türkiye'de ikinci, Ege Bölgesinin ilk çocuk mehteran takımı olan Manisa Mehmet Süphi Egemen İlkokulu öğrencileri tarafından gösteri sunuldu.

Daha sonra Saruhanlı Yılmaz Şehit Mustafa Sonkaya Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Halk Oyunları ekibi ve Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ve Müzik Öğretmeni Serhat Epsoylu tarafından tek kişilik zeybek gösterisi sahneledi.

Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, burada yaptığı konuşmada Saruhanlı'nın "Dağlarından yağ, ovalarından bal akar" sözüyle özdeşlemiş, tarımsal değeri ile marka şehir haline gelmiş bir ilçe olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Ovalarından bal akar cümlesinde kast edilen bal, üzümdür. Üzüm, tadı, lezzeti ve insan sağlığına olan faydası ile adeta bal gibidir. Dağlarından yağ akar cümlesinde geçen yağ kelimesinde ise zeytin ve zeytinyağı kast edilmektedir. Geçmişi asırlar öncesine kadar dayanan zeytin ilçemizde, özellikle Büyükbelen Mahallemizde başlıca gelir kaynağıdır. Bizlerde Saruhanlı Belediyesi olarak, üreticilerimizin emeğine sahip çıkmak, onların yetiştirdikleri ürünlerin tanıtımı ve önemine dikkat çekmek için festivaller ve şenlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda ilçemizde geçmiş yıllardan bu yana 'Altın Üzüm ve Kültür Festivali' düzenledik. Bugün ise Büyükbelen Mahallemizde, 'Zeytin Hasat Şenliğini' düzenliyor, böyle güzel bir etkinlikte siz değerli konuklarımızla bir arada bulunuyoruz."

Başkan Yaralı, Büyükbelen'in zeytin ile yoğrulmuş, zeytin ile gelişmiş çal dağının eteklerinde kurulu, sıcak kanlı, güler yüzlü ve çalışkan insanlarıyla adını duyurmuş bir mahalle olduğunu kaydetti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 171 milyon 280 bin 400 adet zeytin ağacı bulunduğunu, anlatan Başkan Yaralı, arazi bazlı verilere göre Türkiye'de 226 bin hektar alanda sofralık, 620 bin hektar alanda yağlık olmak üzere toplam 846 bin hektar alanda zeytin üretimi yapıldığını belirtti.

Saruhanlı ilçe genelinde ise 3 milyon 500 bin zeytin ağacı bulunduğunu ifade eden Başkan Yaralı şu bilgileri verdi:

"Arazi bazlı baktığımızda, Saruhanlı'da 31 bin 500 dekar alanda sofralık, 90 bin 500 dekar alanda yağlık olmak üzere toplam 122 bin dekar alanda zeytin üretimi gerçekleştirilmektedir. Büyükbelen mahallemize bakacak olursak, Büyükbelen, Saruhanlı'nın toplam zeytin üretiminin yüzde 60'ına sahiptir. İlçemizin önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Büyükbelen mahallemizde 1 milyon 500 bin zeytin ağacı bulunmaktadır. Bu bakımdan ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde ve tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan, alın terini toprağa akıtarak ekmeğini kazanan Büyükbelenli çiftçilerimiz, her zaman baş tacımız olmuştur."

Başkan Yaralı'nın konuşmasının ardından Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen zeytin yarışmasında dereceye girenlere ödül ve belgeleri verildi. Programa vatandaşlara yemek ikram edilmesiyle sona erdi.