Saruhanlı Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri

İşveren pozisyonundaki Saruhanlı Belediyesini temsil eden Yerel Sen Uzmanı Cavit Tokpınar ve Yerel-Sen Danışmanı Ertuğrul Özcan, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’nın makamında Belediye işçilerini temsil eden Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil ve Sendikanın İşyeri temsilcisi Hasan Kozlu ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından bir açıklama yapan Tokpınar, taslaktaki 69 maddenin 19’u üzerinde mutabakat sağlandığını, görüşmelere 6 Aralık 2017 günü devam edileceğini söyledi. Başkan Yaralı ise işçileri mağdur etmeyecek bir çalışma içinde bulunduklarını belirterek, “Bizler bugüne kadar nasıl ki işçilerimizi kolladıysak bundan sonra da aynı hassasiyetimizi sürdüreceğiz” dedi.

Toplantıda İşveren Sendikası adına görüşmelerde yer alan katılımcıların yanında Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cemil Hacı ile Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Erbil de hazır bulundu.