Saruhanlı Belediyesinden 6’ncı düğün salonu Çamlıyurt’a

düğün salonunu Çamlıyurt Mahallesinde inşa etmek için çalışmalara başladı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Çamlıyurt Mahallesinde 250 kişilik kapasiteye sahip, 270 metrekare alan üzerinde modern bir düğün salonu yapacaklarını bildirdi. Temeli atılan düğün salonunun kaba inşaatına başlanacağını belirten Yaralı, salonda gelin odasının yanı sıra düğün ve cemiyetlerde kullanılması amacıyla yemek pişirme yeri de yapılacağını kaydetti. Yapılacak hizmetin Çamlıyurt mahallesine hayırlı olmasını dileyen Yaralı, Saruhanlı Belediyesi olarak geriye dönük 3 buçuk yılda Taşdibi, Gümülceli ve Büyükbelen’e düğün salonu, Koldere ve Halitpaşa’ya da çok amaçlı salon olmak üzere 5 mahalleye dev tesisler inşa ettiklerini dile getirdi. Düğün salonlarının dördünün tamamlanıp hizmete girdiğini, Halitpaşa’daki çok amaçlı salonunun ise yapım aşamasında olduğunu ifade eden Yaralı, geriye dönük 3 buçuk yıllık süreçte Adiloba, Alibeyli, Apak, Gökçeköy, İshakçelebi, Kayışlar, Koldere, Halitpaşa, Çullugörece, Lütfiye ve Paşaköy mahallelerinde ki mevcut düğün salonlarında bakım ve onarım yaptıklarını söyledi. Kayışlar, İshakçelebi ve Gökçeköy mahallelerindeki düğün salonlarının önüne yazlık düğün bahçesi yapıldığını da anlatan Yaralı, Koldere’de yapımı tamamlanan çok amaçlı salon ile Halitpaşa’da yapım aşamasında olan çok amaçlı salonun bahçesine de yazlık düğün bahçesi yapılacağını bildirdi. Öte yandan Aydınlar, Bedeller, Çaltepe, Şatırlar ve Hatıplar mahallesinde çok amaçlı yarı açık tesis kurduklarını, Kepenekli’de ise mevcut tesisin bakım ve onarımını yaptıklarını ifade eden Yaralı, önümüzdeki süreçte mahallelerde buna benzer ihtiyaç duyulan hizmetleri hayata geçirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Muhtar Bakırlı’dan Başkan Yaralı’ya teşekkür

Çamlıyurt Mahallesi Muhtarı İbrahim Bakırlı ise Çamlıyurt’a yıllardır hayalini kurduğu düğün salonuna yakında kavuşacağını belirterek, şöyle konuştu:"Geçmişten bu yana düğünlerimiz köy meydanında yapılıyor. Yağmur ve çamurdan dolayı halkımız büyük sıkıntı çekiyordu. Özü, sözü bir olan Belediye Başkanımız Hüseyin Yaralı, sözünde durdu ve Çamlıyurt’a kapalı düğün salonu yapımını başlattı. Başkanımıza teşekkür ederiz"