Saruhanlı Belediyesinden asfalt hamlesi

800 bin liraya kombine sathi kaplama aracı, 329 bin liraya büyük silindir, ve 350 bin liraya kamyon olmak üzere yaklaşık 1 buçuk milyon liralık yatırımla yeni bir sistemi hayata geçiren Saruhanlı Belediyesi, ilçedeki yollara AB standartlarına uygun bir şekilde asfalt atıyor. Bu kapsamda önceden zemin iyileştirilmesi yapılan yolda bugüne kadar iki aracın yaptığı işi tek başına üstlenen kombine sathi kaplama aracı, sathi kaplama için gerekli olan bitüm ve mıcır bir arada bulunuyor. Araç yolda ilerlerken aynı anda hem zift hem de mıcır seriyor. Peşinden gelen silindirler ise kaplamayı sıkıştırıyor. Böylece yollara tek seferde asfalt atılarak bir çok yönden avantaj elde ediliyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Etkin, verimli ve ekonomik bir sistemi hayata geçirdik. Bu sistem ile eski sistem arasında yaklaşık 10 kat maliyet farkı var. Bu çok kolay uygulanabilir bir sistem. Ülkemizin kaynaklarını çok iyi şekilde kullanması gerekiyor. Elindeki bütçesini çok iyi kullanması gerekiyor. Onun için de bu arayışların içerisindeyiz. Hem vatandaşımıza hizmet götüreceğiz hem de ekonomik olacağız. Uyguladığımız hizmetin de etkin ve verimli olması gerekiyor. Bu kapsamda bu sistemi bulduk ve ilçemize kazandırdık. Hayırlı olsun" dedi.