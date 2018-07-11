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11 Temmuz 2018 12:16

Saruhanlı Belediyesinden çiftçiye ilaç gibi destek

Saruhanlı Belediyesi, ilçenin çeşitli bölgelerinde üreticilerin ilaç makinelerini doldurmaları için yaptığı su dolum tesislerinden birini de Koldere Mahallesine kurdu.

Saruhanlı Belediyesinden çiftçiye ilaç gibi destek

11 Temmuz 2018 12:16


Koldere Ovasından geçen yedek 5 sulama kanalına bağlı tersiyer 11 sulama kanalı mevkiinde inşa edilen dolum tesisi tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.


Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimiz, her zaman baş tacımız olmuştur” dedi.


Gediz Ovasının bereketli toprakları üzerinde kurulu bulunan Saruhanlı’nın tarımla geçinen bir ilçe olduğunu, bu anlamda çiftçiliğin ne demek olduğunu iyi bildiklerini belirten Başkan Yaralı şunları kaydetti:


“Bu topraklarda yaşayan binlerce kardeşimiz alın terini toprağa akıtarak ekmeğini kazanıyor. Üretici kardeşlerimiz adeta toprağı berekete dönüştürüyor. Bizlerde Saruhanlı Belediyesi olarak çiftçi ve üreticimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda birçok mahallemizde ilaç makinaları için su dolum tesisleri kurduk. Bunlardan birini de Koldere Mahallemize kazandırdık. Hayırlı olsun.”


Başkan Yaralı, üzümün başkenti olan Saruhanlı’daki tüm çiftçilerin hizmetinde olduklarını da sözlerine ekledi.




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