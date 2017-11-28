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28 Kasım 2017 15:32

Saruhanlı Belediyesinden Develi’ye modern tesis

Saruhanlı Belediyesi tarafından Develi Mahallesinde uzun süredir atıl halde bulunan çamlık alana inşa edilen kafeterya ile meydan düzenlemesi vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Saruhanlı Belediyesinden Develi’ye modern tesis

28 Kasım 2017 15:32


Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Develi Mahallesine yakışır, göz kamaştırıcı bir tesisi hayata geçirdiklerini belirterek, yapılan hizmetin hayırlı olmasını diledi. Develi’de atıl haldeki çamlık alanı baştan aşağıya yenilediklerini ifade eden Yaralı, "Tesisin içine bir adet kafeterya yaptık. Bahçesine ise süs havuzu ve kamelyalı oturma alanları kurduk. Mahalle sakinlerinin de büyük beğenisini kazanan tesisimiz önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.


Manisa’da Büyükşehir Belediyesi kurulması ile köy ve belde vasfından mahalleye dönüşerek Saruhanlı Belediyesine bağlanan 42 mahalleyi yatırım ve hizmetlerle buluşturduklarını belirten Yaralı, bu çerçevede mahalleleri düğün salonları, sosyal tesisler ve modern meydanlarla donattıklarını dile getirdi.


Develi mahallesi sakinleri ise Develi’ye inşa edilen ve mahallenin çehresini değiştiren kafeterya ile meydan düzenlemesi çalışmalarından dolayı Başkan Yaralı’ya teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.




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