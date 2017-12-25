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25 Aralık 2017 11:56

Saruhanlı Belediyesinden Halitpaşa’ya büyük yatırım

Saruhanlı Belediyesi tarafından Halitpaşa Mahallesinde 8 dekarlık alanda inşa edilecek tesisin yapımına başlandı.

Saruhanlı Belediyesinden Halitpaşa’ya büyük yatırım

25 Aralık 2017 11:56

Tesis içinde yer alan çok amaçlı salonun kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken çalışmalar mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.


Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, yaptığı açıklamada birçok mahallede hayata geçirdikleri tesislerden birini de Halitpaşa Mahallesine kazandıracaklarını belirtti.


Halitpaşa’da geçtiğimiz yıllarda yıkımı yapılan okulun bahçesine kurulacak tesisin içerisinde birden çok sosyal ve sportif yapıyı bulunduracağını ifade eden Yaralı, şu bilgileri verdi:


"Halitpaşa mahallemize gerçekten güzel ve kapsamlı bir tesis kuruyoruz. İçerisinde çok amaçlı salon, amfi tiyatrolu yazlık düğün bahçesi, kafeterya, halı saha, basketbol sahası, soyunma odaları, spor aletleri, çocuk oyun parkları, süs havuzu ve otopark da yer alacak. Bunun yanında tesiste ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarımız da olacak. Tesisin içinde yer alan çok amaçlı salonun yapımı tamamlanma noktasına geldi. Daha sonra diğer yapıların inşaatına başlanacak. Bizlerde çalışmaları yakından takip ediyor, yatırımın bir an önce tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için çaba sarf ediyoruz."


Halitpaşa’nın sosyal donatı alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tesisin hayırlı olmasını dileyen Başkan Yaralı, "Saruhanlı’da hayata geçirdiğimiz sosyal tesislerin bir benzerini Halitpaşa’ya kazandıracağız. Kollarımızı sıvayıp, Bismillah dedik. Tekrar hayırlı olsun."



Halitpaşa Muhtarı Karakayış teşekkür etti


Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Harun Karakayış ise yapılan tesisten dolayı Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’ya teşekkür ettiğini söyledi.


Halitpaşa’nın özlemle beklediği çok amaçlı salonun yapımına başlandığını dile getiren Karakayış, "Eski düğün salonumuz insanların ihtiyacına cevap veremez duruma gelmişti. Başkanımız bu durum karşısında diğer mahallelerde olduğu gibi Halitpaşa mahallemize de çok amaçlı bir salon yapmaya karar verdi ve yapımına başlandı. Bu alanda daha sosyal ve sportif tesislerde inşa edilecek. Halitpaşa için büyük bir yatırım olacak. Başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim" dedi.




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