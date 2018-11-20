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Saruhanlı Belediyesinden Halitpaşa'ya büyük yatırım

Saruhanlı Belediyesi tarafından Halitpaşa Mahallesinde yaklaşık 10 dekar alanda inşa edilecek dev sosyal ve spor tesisinin yapımı hızla devam ediyor.

Tesis içinde yer alan çok amaçlı salon ve halı saha inşaatı tamamlandı.


Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, gazetecilere yaptığı açıklamada bir çok mahallede hayata geçirdikleri tesislerden birini de Halitpaşa Mahallesine kazandıracaklarını belirtti.


Halitpaşa'da geçtiğimiz yıllarda yıkımını gerçekleştirdikleri okulun bahçesine kurulacak tesisin birden çok sosyal ve sportif yapıyı bünyesinde bulunduracağını ifade eden Başkan Yaralı, şu bilgileri verdi:


“Halitpaşa Mahallemize gerçekten güzel ve kapsamlı bir tesis kuruyoruz. İçerisinde çok amaçlı salon, amfi tiyatrolu yazlık düğün bahçesi, kafeterya, halı saha, basketbol sahası, soyunma odaları, fitnıss aletleri, çocuk oyun parkları, süs havuzu ve otopark da yer alacak. Bunun yanında tesiste ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarımız da olacak. Tesisin içinde yer alan çok amaçlı salon ve halı saha yapımı tamamlandı. Daha sonra diğer yapıların inşaatına başlanacak. Bizlerde çalışmaları yakından takip ediyor, yatırımın bir an önce tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulması için çaba sarf ediyoruz.”


Halitpaşa'nın sosyal donatı alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak tesisin hayırlı olmasını dileyen Başkan Yaralı, tesisin Halitpaşa'ya hayırlı olmasını diledi.

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