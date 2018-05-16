Saruhanlı Belediyesinden öğrencilere Çanakkale gezisi

Azimli mahallesinden öğretmen, öğrenci ve velilerden oluşan 45 kişi, Saruhanlı Belediyesi’nin organizesi ile düzenlenen gezi kapsamında şanlı tarihimizin yazıldığı tarihi yarım adayı gezip, duygu dolu anlar yaşadı. Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, tarihin en büyük ve en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale’de ecdadımızın insanlık tarihinin en şanlı destanlarından birini yazdığını kaydetti.

Çanakkale’nin Emperyalist bir devrin battığı, Büyük Türkiye’nin yeniden doğduğu yer olduğunu ifade eden Yaralı, "Çanakkale Türkiye Cumhuriyeti’nin önsüzüdür. Vatanımızın neredeyse her ailesinden, her köyünden bir yiğidinin şehit düştüğü cennet bahçesidir Çanakkale Bütün milletimizin yüreğinin bir parçası bu şehirdedir. Çanakkale bizim “Manevi Başkent’imizdir. 250 bin şehidimizin, sayısız gazilerimizin ve ecdadımızın vatan ve Allah sevgisine karşılık olarak Cenâb-ı Allah’ın milletimize bahşettiği ’Çanakkale Ruhu’ milletimizin ve bütün mazlum milletlerin manevi dinamiği olmuştur" dedi.

Çanakkale Zaferinin, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu bir destan olduğunu belirten Yaralı, "Bu destanın her satırında insanlık onuru vardır. Bu onur, düşmana sadece silahlı mücadelede değil, verdiği insanlık dersi örnekleriyle de baş eğdiren Aziz Mehmetçiklerimize aittir" diye konuştu.

Başkan Yaralı, vatan savunmasında toprağa düşmüş tüm şehitleri bir kez daha rahmetle andığını dile getirerek, şehitlerin emanetine kararlılıkla sahip çıkacaklarını, ülkemizi geleceğe en güçlü şekilde taşımak için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.