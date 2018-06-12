Saruhanlı Belediyesinden öğrencilere ücretsiz havuz

Öğrenciler sıcak havada serinlemenin keyfini yaşadı.

Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, yaptığı açıklamada karnesini alan tüm öğrencilerin hafta sonu havuza akın ettiğini, çocukların havuzda cıvıl cıvıl muhteşem bir gün geçirdiklerini kaydetti. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yüzlerce öğrenciye karne hediyesi olarak ücretsiz havuz imkanı sunduklarını dile getiren Başkan Yaralı, şöyle konuştu: “Bu tür etkinlikler sosyal sorumluluktur. Sosyal alanda birçok hizmet sunarak çocuk ve gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Bu bağlamda tüm çocuklarımızı havuza davet ettik. Çok güzel bir gün oldu. Öğrencilerimizin yaz tatili boyunca böylesi güzel günler geçirmelerini diliyorum”

Yaz dönemi boyunca havuzda 4 can kurtarma personeli ve 2 yüzme eğitmeninin görev yapacağını ifade eden Yaralı, “Havuz ücretlerimiz ise bu yıl 0-7 yaş arası ücretsiz, 8 ve üzeri 10 lira olarak belirlendi. Çocuklarımız yaz döneminde hijyenik bir ortamda bu hizmetimizden faydalanabilir” dedi.

Havuza gelen öğrenci velileri ise çocuklarına sunulan bu imkandan dolayı Başkan Yaralı’ya teşekkür etti.