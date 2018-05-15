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15 Mayıs 2018 13:01

Saruhanlı Belediyesinden yamaç paraşütçülerine destek

Saruhanlı Belediyesi, paraşüt sporcularının sıklıkla kullandığı bin 120 rakımlı Çınarlıtepe’de düzenleme yaptı.

Saruhanlı Belediyesinden yamaç paraşütçülerine destek

15 Mayıs 2018 13:01


Saruhanlı İlçesine bağlı Çınaroba mahallesindeki bin 120 rakımlı Çınarlıtepe’nin Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenmesinin ardından bölge yamaç paraşütü sporcularının akınına uğramaya başladı. Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, geçen yıl yapılan incelemelerde Çınaroba mahallesindeki Çınarlıtepe’nin coğrafi özellikleri bakımından yamaç paraşütü sporuna uygun olduğunun belirlendiğini kaydetti. Bunun üzerine atlayışının yapıldığı alanda bazı fiziki düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Yaralı, söz konusu alanda yapılan iyileştirmenin ardından bölgenin hava sporuna açıldığını, çevre il ve ilçelerden gelen sporcuların Çınaroba mahallesinde yamaç paraşütü ile uçmaya başladıklarını söyledi.


Saruhanlı’nın böylesine ilgi çekici bir spor dalıyla anılmaya başlanmasının ilçe için büyük bir prestij olduğunu dile getiren Yaralı “Bölgemizin yamaç paraşütü sporcuları için cazip hale gelmesi, hem sportif havacılık camiasına hem de Saruhanlı’nın yurt çapında tanınmasına ve gelişip çekici bir turizm merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. Bunun için Saruhanlı Belediyesi olarak gerekli her türlü desteği sağladık, bundan sonra sağlamaya da devam edeceğiz. Biz tüm spor dallarını seviyor ve destekliyoruz” ifadelerini kullandı.




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