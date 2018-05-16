Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürü Tülay Ünlü Üresin, yüksek tansiyon hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Hastalığı ’sessiz düşman’ olarak tanımlayan Üresin, hastaların yüzde 50’sinin kendilerinde yüksek tansiyondan habersiz olduğunu söyledi. Üresin, "Yüksek tansiyonun kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yeti yitimi gibi durumlarla ilişkilidir. Dünyada on kişiden yaklaşık 3’ünün tansiyonunun yüksek olduğu bilinmektedir. Hastaların yüzde 50’si durumlarından tamamen habersizdir. Haberdar olanların bir kısmı ise herhangi bir şey yapmamaktadırlar. Yüksek tansiyon önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olup mutlaka hekim tarafından takip edilmelidir. Yüksek tansiyon, uzun süre belirti vermeden böbrek, beyin, kalp ve damar sistemine hasar vermesi nedeniyle ’sessiz düşman’ olarak da anılmaktadır. Kan basıncının yüksek olduğunun belirlenebilmesi için belli aralıklarla ölçtürülmesi gereklidir. En belirgin yüksek tansiyon belirtileri; halsizlik, yorgunluk, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, burun kanaması, görmede bozukluk kulaklarda çınlama, yürüme ve merdiven çıkmada zorlanma, bazen çok sık idrara çıkma, gece uykudan uyanıp idrar yapma, bacaklarda şişlik olabilir" dedi.

Yüksek tansiyonu olan bireylere ise sağlıklı yaşam tavsiyelerinde bulunan Üresin, “Yüksek tansiyonu olan bireylerde ilaç tedavisinin uygulanması kan basıncı kontrolü için tek başına yeterli olmamakta. Başarılı bir sonuç için mutlaka sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirmesi gerekmektedir. Yüksek tansiyonlu bireyler; sağlıklı beslenmeli, fazla kilolu ise kilo vermeli, fizik aktiviteleri düzenli yapmalı, tuz kullanımını azaltmalı, düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli, ilaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalı, tansiyon düzenli izlemeli" diye konuştu.