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Saruhanlı mahallelerine dev bayraklar

Saruhanlı’da mahalle meydanlarına dev bayrak direkleri dikerek mahalleleri bayraklarla donatan Saruhanlı Belediyesi, bir bayrak direği de Dilek Mahallesine dikip, şanlı Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaya başladı.

Saruhanlı'da mahalle meydanlarına dev bayrak direkleri dikerek mahalleleri bayraklarla donatan Saruhanlı Belediyesi, bir bayrak direği de Dilek Mahallesine dikip, şanlı Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaya başladı.


Saruhanlı'da bugüne kadar Büyükbelen, Çınaroba, Kurtuluş, Adiloba, Nuriye, Kumkuyucak, Lütfiye, Azimli ve Yılmaz olmak üzere 9 mahallede şanlı Türk bayrağını dalgalandıran Saruhanlı Belediyesi, bir bayrak direği de Dilek Mahallesine kurdu. Mahallenin tepe noktasına kurulan 21 metrelik direğe asılan 24 metrekare ölçüye sahip şanlı Türk Bayrağı, göndere çekilerek göklerde dalgalanmaya başladı. Mahalle sakinleri de ihtişamlı bayrağın mahallelerine çok yakıştığını belirterek belediyeye teşekkür etti.

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