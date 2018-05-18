Saruhanlı ve Akhisar’da büyükşehirin hizmetlerine inceleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını takip etmek amacıyla Saruhanlı ve Akhisar ilçelerine ziyarette bulundu. İlk olarak Saruhanlı ilçesini ziyaret eden Genç ve Ustamehmetoğlu, burada Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinatörlüğü’nü ziyaret ederek Koordinatör Aybars Özbilgin’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada akülü tekerlekli sandalye dağıtımına katılan Genç ve Ustamehmetoğlu daha sonra Akhisar ilçesine geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Sezgin Gazi’yi ziyaret eden Mustafa Genç, Gazi’ye yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletirken, yeni görevinde başarılar diledi.

Mustafa Genç ve Nursel Ustamehmetoğlu, Akhisar Koordinatörü Sezgin Gazi’yi ziyaretinin ardından Akhisar Gıda Bankası’nda incelemelerde bulundu. Görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Genç ve Ustamehmetoğlu Gıda Bankası’nın eksikleri olup olmadığını ve yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Akhisar ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde yapılan ve eğitimde fırsat eşitliğini ön plana çıkardığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerinden Akhisar’daki merkezi ziyaret ederek, öğretmenler ile görüştü. Öğretmenler odasında öğretmenler ile kısa bir sohbet eden Mustafa Genç ve Nursel Ustamehmetoğlu, öğretmenlerin isteklerinin olup olmadığını sordu, söylenenleri not aldı. Mustafa Genç, öğretmenlere MABEM’lerin Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirildiğinin altını çizerek, “Bunu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir uygulaması olduğunu düşünen, bilen velilerimiz var. Sizler bunların doğrusunu velilere aktarmalısınız. Velileri bilgilendirmelisiniz ki hizmetlerimiz duyulsun, artarak devam etsin” dedi.