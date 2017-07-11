Saruhanlı ve Salihli’de 15 Temmuz Şehitleri anıldı

Türkiye genelinde yapılmaya başlayan 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Saruhanlı’da da şehitlik ziyareti, vatandaşa lokma ikramı ve bütün şehitler için merkez camide okutulan Mevlit-İ Şerif ile başladı.

Şehit mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından Vali Yardımcısı Mesut Eser, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı ve katılımcılar mezarlara karanfil bıraktı. Saruhanlı belediyesi tarafından ise ziyarete katılanlara helva ikramı yapıldı.

Saruhanlı Kaymakamlığı 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü yönetim kurulu tarafından organize edilen şehitlik ziyaretine Vali Yardımcısı Mesut Eser, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Saruhanlı Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Barış Bora Şenyurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, Sarıkız Sulama Birliği Başkanı Alp Serdar Tuğsal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İHA Salihli’de “15 Temmuz Destanı” fotoğraf sergisi açacak

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri tüm yurtta olduğu gibi Manisa’nın Salihli ilçesinde de başladı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle 5 gün devam edecek olan anma etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında Salihli Asri Mezarlıkta yer alan şehit mezarları ziyaret edildi. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Günü etkinliklerinin tüm yurtta olduğu gibi Salihli’de de 5 gün devam edeceğini ifade eden Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, bu ülke için canlarını veren şehitler için program düzenlediklerini ifade etti. Anma etkinliklerini Asri Mezarlıkta bulunan şehit mezarlarına ziyaret ederek başladıklarını belirten Çelenkoğlu “Şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Protokol üyeleri katıldı

Cumhuriyet Camii İmamı Bahtiyar Karabacak tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunup, duaların edildiği anma programına ise Salihli Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, Garnizon Komutanı Binbaşı Kamil Karameşe, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Belediye Başkan Vekili Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, oda başkanları, daire müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

İHA’nın fotoğraf sergisi açılacak

Öte yandan 15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, 12 Temmuz Çarşamba günü saat 11:00’da Salihli Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda açılacak.