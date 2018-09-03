Saruhanlı’da 12. Altın Üzüm ve Kültür Festivali başlıyor

Altın Üzüm ve Kültür Festivali” 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 17-23 Eylül tarihleri arasında kutlanacak 12. Altın Üzüm ve Kültür Festivali’nin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Bir hafta sürecek olan festival kapsamında Hükümet Caddesi’nde alışveriş stantları açılacağını belirten Başkan Yaralı, Hükümet Konağının karşısındaki okul bahçesine lunapark kurulacağını ifade ederek şu bilgileri verdi: “Etkinlikler çerçevesinde 19 Eylül Çarşamba akşamı, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi meydanında Türk Halk Müziği sanatçılarından Esat Kabaklı’nın sahne alacağı ücretsiz halk konserimizi olacak. 21 Eylül Cuma akşamı ise ünlü pop müzik şarkıcılarından Gökçe’nin sahne alacağı ikinci ücretsiz halk konseri düzenleyeceğiz. Bu kapsamda hem ilçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 96. yılını kutlayacak, hem de Altın Üzüm ve Kültür Festivalimizi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Başkan Yaralı, ilçenin en büyük gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı için organize ettikleri festivalin adının marka tescil belgesine sahip olduğunu da kaydetti.

“Altın Üzüm ve Kültür Festivali” adının 6 yıl önce yaptıkları başvuru üzerine Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini anımsatan Yaralı, belediye olarak üzüme büyük önem verdiklerini, bu kapsamda 7 yıl önce de belediyeye ait otele “Üzüm Otel” ismini verdiklerini, ilçe meydanına üzüm heykeli yaptırdıklarını söyledi.