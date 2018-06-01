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01 Haziran 2018 09:43

Saruhanlı’da 173 kişi okuma-yazma öğrenmek için başvurdu

Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek kurumları tarafından çeşitli mahallerde açılan okuma-yazma kursuna vatandaşların gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını ve bugüne kadar 173 kişinin seferberlik kapsamında okuma yazma öğrenmek için başvuruda bulunduğunu ve bunlardan 102’sinin kursları başarıyla tamamladığını söyledi.

Saruhanlı’da 173 kişi okuma-yazma öğrenmek için başvurdu

01 Haziran 2018 09:43


Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü okuma-yazma seferberliği kapsamında talep gelen her mahallede okuma-yazma kursu açmaya devam ediyor. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler için de sertifika töreni düzenleniyor.


Kurum tarafından Hacırahmanlı ve Halilpaşa mahallelerinde açılan kursların sertifika töreni gerçekleştirildi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Şube Müdürü Semahat Bizbirlik, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Yüksek, Müdür Yardımcısı Bilal Eğilmez, okul idarecileri, öğretmen ve kursiyerler katıldı. 173 vatandaşın okuma yazma öğrenmek için kurslara müracaat ettiklerini belirten Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek, "Saruhanlı’da okuryazarlık kampanyası kapsamında 29 kurs açtık. 173 okuma yazma bilmeyen vatandaşımıza ulaşarak çalışma yapıldı. Kurslardan 24’ü tamamlandı ve 5’i erkek 97 kadın toplamda 102 kursiyere sertifikaları verildi. Hacırahmanlı ve Halilpaşa mahallelerinde sona eren kurs için sertifika töreni yapıldı. Herkese çok teşekkür ederim. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlar kurumumuza başvurmaları yeterli olacaktır. Biz elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" dedi.




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