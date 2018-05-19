Saruhanlı’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Gençlik yürüyüşü ile başlayan program halk oyunları, tekvando gösterileri, şiirler ve ’Erik dalı gevrektir’ şarkısı ile çeşitli oyunlar oynayan öğrencilerin gösterileri ile bayram havasına yakışır bir şekilde kutlandı.

Saruhanlı’da 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanında gerçekleşen 19 Mayıs kutlama programına Vali yardımcısı Ünal Çakıcı, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Hayri Tokmakçı, belediye başkan yardımcıları Ercan Bilgiç ve Alp Serdar Tuğsal, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, CHP İlçe Başkanı, İyi Parti İlçe Başkanı Mustafa Güvenç, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, İlçe Jandarma Komutanı Ekrem Koçer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlaması sabah saatlerinde ’Gençlik yürüyüşü’ ile başladı. İstasyon Meydanından başlayan yürüyüş, programın gerçekleşeceği alan olan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanında sona erdi. Öğrencilerin dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak kortejin önünde yer aldığı yürüyüşe yüzlerce vatandaş katılırken katılamayanlar da evlerinden ve dükkanlarından Türk bayrağı açarak ve korteje el sallayarak destek oldu. Yürüyüş sonrasında kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Yoğun katılımın olduğu programda bir lise öğrencisi tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldıktan sonra bir öğrenci tarafından Atatürk’ün gençliğe hitabesi okundu ve katılımcılar tarafında da yüksek sesle tekrar edildi. Saruhanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden bir öğrenci ise 19 Mayıs gençlik marşı şiirini okudu.

Tekvando ekibinin gösterileri izleyenlerin yüreklerini ağzına getirirken programın en dikkat çekici gösterisi oldu. Atatürk konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali yardımcısı Ünal Çakıcı tarafından verildi. Balkanlardaki tekvando yarışmalarında Türk Milli takımı adına yarışan iki öğrenci ise ödüllerini Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı’nın elinden aldı. Program sonunda siyasi partilerin ilçe teşkilatları Atatürk Anıtına çelenk koyarak atayı saygı ile selamladı.