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17 Mayıs 2018 15:09

Saruhanlı’da 19 Mayıs spor müsabakaları

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen spor müsabakalarında başarılı olan sporcular kupa ve madalyayla ödüllendirildi.

Saruhanlı’da 19 Mayıs spor müsabakaları

17 Mayıs 2018 15:09


Saruhanlı ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen spor müsabakaları tamamlandı. Spor müsabakaları sonucunda başarılı olan sporculara ödüllerini vermek üzere yapılan kupa törenine ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Saruhanlı genelinde genç kız ve erkek futbol, genç kız ve erkek voleybol, genç kız ve erkek bireysel masa tenisi müsabakaları olmak üzere 3 ayrı branşta yapılan müsabakalar büyük çekişmeye sahne oldu. Düzenlenen kupa töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kaya, çok güzel bir ortamda geçen yarışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra yarışmada görev alanlara hediyeleri ve müsabakalarda başarılı olan sporculara kupa ve madalyaları verildi.




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