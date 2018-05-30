Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Serdar Dönmez’in yürütücülüğünü yaptığı fuarda 44 öğrenci tarafından hazırlanan toplam 20 proje sergilendi. Fuarın açılışı Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Alsancak, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, Proje Koordinatörü Profesör Dr. Yüksel Abalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık tarafından yapıldı.

Açılışta Bilim Fuarında görevli Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu öğrencileri Fen Bilimleri Öğretmenleri Hikmet Aksaç eşliğinde Fen Andı içti. Daha sonra tasarlanan projeler katılımcılar tarafından incelendi. Neval Yaralı Milli Egemenlik Ortaokulu bahçesinde sergilenen çalışmalar protokol tarafından da ilgiyle izlenip beğenildi.

Fuarda büyük ekskavatör aracın minyatürü (el yapımı şırıngadan yapılmış mini kepçe), buharlı mini gemi, suyla çalışan roket ve mini teraryum bitkileri gibi çalışmalar oldukça ilgi çekti.

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Fen Bilimleri Öğretmeni Selma Aydın, “Aslında doğduğumuzdan beri hepimiz bilimle hep iç içeydik. Daha çocukken başladık yaşadığımız çevreyi merak etmeye, sorular sormaya, yanıtlarını bulmak için uğraşmaya. Çocukken birçoğumuz oyuncağını parçaladı; içinde ne olduğunu, nasıl yapıldığını merak ettiği için. Birçoğumuz gökyüzüne bakıp yıldızları, ayı izledi, belki de uzanıp usulca tutmak istedi. İnsanoğlu doğumundan ölümüne kadar hep merak içindeydi, yaşadığı çevreyi keşfetmek anlamlandırmak ve yaşamı kolaylaştırmak adına.” dedi.

“TÜBİTAK Bilim Fuarı ile öğrencilerimizin kendi ilgileri doğrultusunda araştırma yaparak, araştırmalarının sonuçlarını sergileyebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladık" diyen Aydın, "Bu amaç doğrultusunda 44 öğrencimizin hazırlamış olduğu 20 adet projemiz fuarımızda sergilenecektir. Ocak ayından bu yana azimle çalışan tüm öğrencilerime yürekten teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını tamamladı.

Okul Müdürü Bilal Çankaya da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanmış olan ‘Eğitimde İşbirliği Protokolü’ kapsamında yapıldığını, bilim ve kültürün geliştirilmesine yönelik olarak açılan ‘4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları’ çerçevesinde düzenlendiğini kaydederek, “Öğretmenlerimizin yoğun uğraşları sonucu, öğrencilerimizin tasarlamış oldukları farklı projeler sergilendi. Fuara ve sergiye katkı sağlayan TÜBİTAK yetkililerine, Saruhanlı Kaymakamlığına, Saruhanlı Belediye Başkanımız Hüseyin Yaralı’ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Işık’a, Fen Bilimleri Öğretmenlerimiz Serdar Dönmez’e, Selma Aydın’a, Hikmet Aksaç’a ve Huriye Karabacak’a ve her proje için çalışma yapan öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.