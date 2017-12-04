Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 14:13

Saruhanlı’da ağaçlara kışlık bakım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kış aylarına girilmesiyle birlikte Saruhanlı’da bulunan ağaçları kış bakımına aldı.

Saruhanlı’da ağaçlara kışlık bakım

04 Aralık 2017 14:13


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, yeşil dokunun daha sağlıklı gelişmesi için Saruhanlıdaki ağaçları kış bakımına aldı. Yürütülen çalışmaları Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin de takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Ağaçların gelişimini hızlandırmak ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapılan ağaç budama çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Yol kenarlarında, parklarda kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budamasını ve bakımlarını yapıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç