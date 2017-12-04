Saruhanlı’da ağaçlara kışlık bakım

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, yeşil dokunun daha sağlıklı gelişmesi için Saruhanlıdaki ağaçları kış bakımına aldı. Yürütülen çalışmaları Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin de takip etti. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, “Ağaçların gelişimini hızlandırmak ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapılan ağaç budama çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Yol kenarlarında, parklarda kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların budamasını ve bakımlarını yapıyoruz” dedi.