Saruhanlı'da çocukların eğitim yuvasında yeni dönem

Gelecek nesillerin emanet edildiği çocukların gelişimine katkı sağlayabilmek amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde hizmete sunduğu Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde yeni eğitim ve öğretim dönemi başladı.

Saruhanlı ilçesinde hizmet veren Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi de yeni dönemde halk oyunları, gitar, matematik, İngilizce okul öncesi ve mental aritmetik branşlarında vereceği eğitimle çocukların gelişimine katkı sağlayacak. Eğitime yönelik projelere önem verdiklerinin altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ”Üniversite ve orta öğretim öğrencilerimize kurs veren MABEM kurumlarının yanı sıra 04-12 yaş arasındaki çocuklarımıza da, çocuk kültür ve sanat merkezlerinde verdiğimiz eğitimle gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda Saruhanlı ilçemizde de hizmet veren çocuk kültür ve sanat merkezinde de çocuklarımız birçok branşta kaliteli eğitim alıyor. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim döneminin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.