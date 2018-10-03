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Saruhanlı'da çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanacak

Ortaya koyduğu çevreye duyarlı çalışmaları ile takdir toplayan Saruhanlı Belediyesi bir yeniliğe daha imza attı.

Belediye ilçede 4 bine yakın çöp konteynerini düzenli olarak yıkayıp temiz tutmak için çöp konteyneri yıkama aracı satın aldı.


Saruhanlı Belediyesi, daha temiz bir çevre çalışmaları kapsamında 5 bin litre temiz, 5 bin litre pis su kapasiteli çöp konteyneri yıkama aracı satın aldı. Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bin 100'ü ilçe merkezinde, 2 bin 761'i taşra mahallelerinde olmak üzere ilçe genelinde toplam 3 bin 861 çöp konteyneri bulunduğunu belirtti. Bu konteynerlerin düzenli olarak yıkanıp temizlenmesi gerektiğini dile getiren Yaralı, bunun için yıkama aracı satın aldıklarını ifade ederek, "Daha temiz bir Saruhanlı için çalışıyoruz" dedi.

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