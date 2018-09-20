Saruhanlı'da Esat Kabaklı konseri

Altın Üzüm ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında sahne alan Esat Kabaklı ilçe halkına türkü dolu keyifli bir gece yaşattı.

Saruhanlı'da ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı için gerçekleştirilen “12. Altın Üzüm ve Kültür Festivali” kapsamında ücretsiz halk konseri düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konseri AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, İlçe Kaymakamı Necmettin Yalınalp, Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilçe halkı coşkuyla izledi. Yılmaz Şehit Mustafa Sonkaya Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ile başlayan festivalin ve konserin açılışı, Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ve Müzik Öğretmeni Serhat Epsoylu'nun Zeybek oyunu sergilemesi ile devam etti. Daha sonra sahneye çıkan Başkan Yaralı, Altın Üzüm ve Kültür Festivali hakkında bilgiler verdi, Belediyenin yatırım ve hizmetlerini anlattı. Milletvekili Kıvırcık ise konuşmasında üzümün önemine değinerek, Manisa'nın tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında açıklamalar yaptı.

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan Esat Kabaklı, konser alanını dolduran yüzlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde seçkin eserlerini seslendiren Kabaklı gönülleri mest etti. Başkan Yaralı, konserin sonlarına doğru sahneye çıkarak performansından dolayı Esat Kabaklı'yı tebrik ederek, kendisine yörede yetişen ürünlerin bulunduğu hediye sepeti ve çiçek verdi. Konser havai fişek gösterisi ile coşkuyla sona erdi.

Bu arada Saruhanlı'da bir hafta sürecek “12. Altın Üzüm ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında çarşı merkezine alışveriş stantları ve lunapark kuruldu. İlçede 21 Eylül Cuma akşamı ise pop müzik şarkıcısı Gökçe konser verecek.