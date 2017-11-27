Saruhanlı’da gençlere ve spora yatırım devam edecek

Hüseyin Yaralı, Saruhanlı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne atanan Hayri Tokmakçı’yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Yaralı ilçede gençlere ve spora olan yatırımlarının devam edeceğini belirtti.

Başkan Yaralı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde katıldığı sergi açılışının ardından Saruhanlı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne geçti.

Geçtiğimiz günlerde Saruhanlı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne atanan Hayri Tokmakçı’yı ziyaret eden Yaralı, Tokmakçı’ya yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Yaralı, burada yaptığı konuşmada Saruhanlı Belediyesi olarak gençlere ve spora yönelik hizmetler konusunda ilçede bugüne kadar önemli yatırımları hayata geçirdiklerini, bundan sonraki süreçte de bu tür hizmetlerde Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile işbirliği halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tokmakçı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Yaralı’ya teşekkür etti.