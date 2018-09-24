Saruhanlı'da Gökçe rüzgarı esti

Altın Üzüm ve Kültür Festivali etkinlikleri pop müzik şarkıcısı Gökçe'nin sahne aldığı konser ile sona erdi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı için düzenlenen 12. Altın Üzüm ve Kültür Festivali'nin son gecesinde Gökçe sahne aldı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanında düzenlenen konseri Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve ilçe halkı coşkuyla izledi. Şarkıcı Gökçe, konser alanını dolduran binlerce hayranına birbirinden güzel şarkılarını seslendirirken danslarıyla da izleyenlerin beğenisini kazandı. Pop şarkılarının yanı sıra Türk Sanat Müziğine ait eserleri de coşkulu kalabalıkla birlikte seslendiren Gökçe Saruhanlılara unutamayacakları bir ece yaşattı.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanı Yaralı, davetlerini kırmayıp Saruhanlı'ya gelerek ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşatan Gökçe'ye teşekkür ederek, genç sanatçıya çiçek ve yöresel ürünlerden oluşan hediye sepeti verdi.