Saruhanlı’da günlük 3 bin metreküp atıksu arıtılıyor

Daire Başkanı Gökhan Çevik de tesisi ziyaret ederek, ünitelerde incelemelerde bulundu.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, atıksu arıtma tesisleri ile Manisa’nın geleceğini koruyor. Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisi de çevrenin korunması kapsamında günlük 3 bin metreküp evsel nitelikli atıksuyu arıtıyor. Arıtma esnasında günlük 2 buçuk ton atık çamuru ortaya çıkıyor. Tehlikesiz atık özelliğinde olan arıtma çamurları, sızdırmazlık özelliğine sahip araçlarla Akhisar Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki seraya gönderiliyor. Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik de, Saruhanlı Atıksu Arıtma Tesisini ziyaret ederek havalandırma ve çökeltim havuzları, çamur susuzlaştırma ünitesi ve jeneratör binasında incelemelerde bulundu.

“Hep daha ileriyi düşünüyoruz”

Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, daha temiz Gediz ve Bakırçay Havzası için yoğun mesai harcadıklarını söyleyerek, “Sadece Manisa’nın değil Ege Bölgesi’nin geleceğini garanti altına alacak çalışmalar yürütüyoruz. Gezegenimizin ekolojik dengesinin korunması noktasında atıksu arıtma tesislerinin önemi büyük. Daha sağlıklı şehirler için üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İnsanoğlu sürekli olarak gelişmeye açık bir varlık. Hep daha ileriyi düşünüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda daha temiz bir Manisa için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.