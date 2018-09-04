Saruhanlı’da korsan taşımacılığa sıkı denetim

Gerekli kontrollerin yapıldığı denetimde güzergâh dışı taşımacılık yapanlara cezai işlem uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ‘da öğrenci ve personel taşımacılığı yapan servisleri J plaka denetiminden geçirdi. Gün boyu gerekli kontrollerin yapıldığı denetimde, daire başkanlığına bağlı ekipler güzergâh dışı taşımacılık yapanlara cezai işlem uyguladı. Denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Yetki belgesiz korsan taşımacılığa karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu anlamda Saruhanlı ilçemizde de yaklaşık iki aydır gerçekleştirdiğimiz denetimlerde 60’ın üzerinde araca cezai işlem uyguladık. Mevzuat ve yönetmeliğe aykırı hareket eden korsan taşımacılığa ve farklı ilçelerden gelen J plaka araçlara yapığımız denetimler sıklıkla devam edecek” ifadelerinde bulundu.