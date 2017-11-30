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30 Kasım 2017 10:13

Saruhanlı’da Su Kabağı İşleme Kursu açılacak

Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) Manisa İl Müdürlüğü’nün “Özel Politika ve Uygulamaların Geliştirilmesi” projesi kapsamında Saruhanlı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Saruhanlı’da "Su Kabağı İşleme Ustası" kursu açılacak.

Saruhanlı’da Su Kabağı İşleme Kursu açılacak

30 Kasım 2017 10:13


Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yüksek ve merkezde görevli öğretmenler Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı’yı ziyaret ederek, üzerine Belediye logosunun işlendiği su kabağı hediye etti.


Başkan Yaralı, burada yaptığı açıklamada meslek sahibi olmayan kişilere meslek edindirmek amacıyla İŞ-KUR tarafından ilçede kurslar düzenlendiğini, bunlarından ‘Su Kabağı İşleme Ustası’ kursunun 4 Aralık’ta açılacağını belirtti.


15 Ocak 2018 tarihinde sona erecek kurs müracaatlarının Saruhanlı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde devam ettiğini ifade eden Başkan Yaralı, kursiyerlere günlük belirli miktarda cep harçlığı verileceğini ve kursiyerlerin genel sağlık sigortası primlerinin İŞ-KUR tarafından karşılanacağını söyledi.


Saruhanlı Belediyesi Kültür Merkezinde kurs mülakatının yapılacağını dile getiren Başkan Yaralı, Halk Eğitim Merkezinde verilecek kursun hafta için her sabah 08.30’da başlayıp, akşam üzeri 15.45’de sona ereceğini ve 30 gün süreceğini kaydetti.


Kursa katılacak kişilerin meslek edinmiş olacağını söyleyen Başkan Yaralı, düzenlenecek kursun Saruhanlı için hayırlı olmasını diledi.




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