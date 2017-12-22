Saruhanlı’da su taşkınlarına önlem

MASKİ Genel Müdürlüğü, ilçe merkezleri ve mahallelerindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla derelerde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde bulunan derenin olası taşkın riskini önlemek amacıyla 4 buçuk kilometrelik temizlik işini gerçekleştiriyor. Çalışmaların devam ettiği derede, Manisa Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Koordinasyon İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, MASKİ İlçe Şefi Serdar Özgedik ile birlikte incelemelerde bulundu. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, “MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından mahallemizde bulunan dere temizleniyor. Temizlenmeden önce derenin vatandaşlarımıza birçok zararı vardı. Yağmur sularının artması tarım arazilerine zarar veriyordu. Yapılan çalışma ile deremiz çok iyi bir şekilde temizleniyor” dedi.