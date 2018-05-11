Saruhanlı’da sürücülere ücretsiz reflektör ve kask dağıtıldı

Saruhanlı’da Trafik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Yılmaz Mahallesinde Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşlara ve öğrencilere yönelik trafikle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Saruhanlı Belediye Başkan Vekili Alp Serdar Tuğsal, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Işık, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte konuşan Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban, “Trafikte sorunlarımız mevcut. Traktörlerimizin sayısı fazla olduğu için kazalar meydana geliyor. Özellikle gece görünmesi zor olduğu için traktörler kazalara daha çok meydan veriyor. Bu yüzden trafik haftasında römorklarında reflektör olmayan traktörlerimize Saruhanlı Belediyesinin de katkısıyla reflektör dağıtıyoruz. Herkese hayırlı olur inşallah kazasız belasız günler diliyorum” dedi.

Vatandaşlara dağıtılan reflektörlerden 3 tanesi Saruhanlı Belediye Başkan Vekili Alp Serdar Tuğsal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık ve İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban tarafından hazırda bulunan römorklara takıldı. Etkinlikte traktör sürücülerine 250 adet reflektör dağıtılırken, motosiklet ehliyeti olan ve hiç ceza yemeyen bir vatandaşa da kask hediye edildi.