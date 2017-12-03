Saruhanlı’da trafik kazası: 1 ölü

Kaza, Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.Ö. yönetimindeki 45 UA 9331 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada H.A. (20) olay yerinde hayatını kaybederken F.G. (19) ve H.Ö. (18) yaralandı. Olay yerinden geçen diğer sürücülerin durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu H.A.’nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Diğer yaralılar F.G., ve H.Ö.’ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Acı haberi alan H.A.’nın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öte yandan diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.