Saruhanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Saruhanlı Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İzmir’den Akhisar istikametine giden E.D. yönetimindeki 59 JB 225 plakalı araç iddiaya göre ışık ihlali yaparak Halitpaşa istikametinden Saruhanlı’ya gitmekte olan A.Y. yönetimindeki 45 UB 2710 plakalı araca çarptı. Çarpılmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden A.Y. bariyerlere çarparak durabildi. Durumun 112 Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Saruhanlı Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası yolda trafik kısa süreliğine kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Kazalı araçların çekici yardımı ile alınmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.