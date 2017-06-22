Saruhanlı’da yetim çocuklar iftarda ağırlandı

Saruhanlı Belediyesine ait araçlarla evlerinden alınarak sosyal tesislere getirilen çocuklar, Başkan Yaralı ve eşi Nazmiye Yaralı tarafından karşılandı. Daha sonra yetim çocukların arasında oturarak iftarını açan Yaralı, yemek sırasında çocuklarla sohbet ederek, onların talep ve isteklerini dinledi.

Yaralı, yemeğin ardından yaptığı açıklamada, Saruhanlı genelinde anne veya babası hayatta olmayan, yaşları 5 ila 18 arasında değişen yaklaşık 50 çocukla iftar yemeğinde bir araya geldiklerini belirtti. Başkan Yaralı, konuşmasının ardından çocuklara bayramlık elbise almaları için alışveriş çeki hediye ederek onları sevindirdi.

Saruhanlı Belediyesi Sosyal Tesisleri havuz başında verilen iftara belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.