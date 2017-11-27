Saruhanlı’daki su basıncı iki katına çıktı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde içme suyu konusunda herhangi bir sorun meydana gelmemesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MASKİ, Yunusemre’ye bağlı Muradiye, Karaali ve Keçiliköy’de kurduğu hidrofor tesislerinin ardından, Saruhanlı ilçesindeki su basıncı sıkıntısını da çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilçe merkezinde bulunan ayaklı su deposuna hidrofor tesisi kuruldu. Tesisin devreye alınmasıyla birlikte üst katlardaki içme suyu basınç sorunu ortadan kaldırılacak.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Saruhanlı ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın su basıncıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldırmak için ciddi bir çalışma yürüttük. Genel sorun suyun üst katlara yeterli tazyikle ulaşmamasıydı. Şimdi ilçe merkezine kurduğumuz hidrofor tesisi sayesinde içme suyunun basıncını iki katına kadar yükselterek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamalarının önüne geçtik. İlçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.